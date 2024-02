Kursexplosion bei Longboard Pharmaceuticals!

Die Longboard-Aktie hat gemäß der technischen Analyse derzeit eine positive Entwicklung aufzuweisen. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 8,94 USD, was einem Abstand von +133,11 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 20,84 USD entspricht, und somit die Einstufung "Gut" erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein positives Signal, da die Differenz bei +26,84 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Longboard-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit die Einstufung "Gut" erhält. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Longboard diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbilds erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Longboard derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Longboard-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.