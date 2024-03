Kursexplosion bei Lockheed Martin!

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Lockheed Martin liegt bei 15,86, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 27,91 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält Lockheed Martin somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder umkehren. Bei Lockheed Martin wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem gab es eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Lockheed Martin mit einer Dividendenrendite von 2,89 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (17,04 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Lockheed Martin-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 12,81 % hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Lockheed Martin somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.