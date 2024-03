Kursexplosion bei Lear!

Weitere Suchergebnisse zu "Lear Corp":

Die Anlegerstimmung gegenüber dem Unternehmen Lear war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche erzielte Lear in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,05 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +15,09 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -18,14 Prozent gefallen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Lear um 3,15 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lear beträgt aktuell 11,47 und liegt damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 22. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Lear in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Lear 2,26 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (1,77) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lear eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.