Kursexplosion bei L'Oreal SA!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei L'oreal beträgt das aktuelle KGV 54, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Situation als überverkauft mit einem RSI-Wert von 7,95. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat L'oreal eine Rendite von 42,57 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Weiterhin zeigt sich eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt eine überwiegend positive Stimmung gegenüber L'oreal. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen in den Diskussionen, und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.