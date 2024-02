Kursexplosion bei Kura Sushi USA!

Kura Sushi Usa hat in den vergangenen zwei Wochen eine positive Resonanz in den sozialen Medien erhalten. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Beiträge analysiert und festgestellt, dass die Anleger überwiegend positiv gestimmt sind. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Kura Sushi Usa von 103,07 USD eine positive Entwicklung, da er um +29,45 Prozent über dem GD200 (79,62 USD) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 85,32 USD liegt, ist der Kurs mit einem Abstand von +20,8 Prozent positiv einzustufen. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den Kurs der Kura Sushi Usa-Aktie.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Kura Sushi Usa in den letzten zwölf Monaten ist "Gut", basierend auf 6 Bewertungen, davon 3 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, gibt es eine Kursprognose von 84,5 USD, was ein Abwärtspotential von -18,02 Prozent bedeutet. Daher wird für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kura Sushi Usa-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen Werte von 40 und 36,71, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kura Sushi Usa.