Kursexplosion bei Kulicke and Soffa Industries!

Für die Aktie Kulicke & Soffa Industries stehen per 26.06.2023, 22:44 Uhr 55.75 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Kulicke & Soffa Industries zählt zum Segment "Halbleiterausrüstung".

Unsere Analysten haben Kulicke & Soffa Industries nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kulicke & Soffa Industries wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kulicke & Soffa Industries vor. Das Kursziel für die Aktie der Kulicke & Soffa Industries liegt im Mittel wiederum bei 62,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 55,75 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 12,11 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kulicke & Soffa Industries insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kulicke & Soffa Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 48,17 USD mit dem aktuellen Kurs (55,75 USD), ergibt sich eine Abweichung von +15,74 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (51,12 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,06 Prozent Abweichung). Die Kulicke & Soffa Industries-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kulicke & Soffa Industries aktuell 1,34. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -16,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Kulicke & Soffa Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

