Kursexplosion bei Kion!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Kion liegt bei 63,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 37,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Kion derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,65 EUR, während der Kurs der Aktie bei 41,32 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 38,5 EUR führt zu einer Abweichung von +7,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat die Kion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,35 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,8 Prozent im Branchenvergleich für Kion. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,41 Prozent hatte, liegt die Kion mit 5,94 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist die Kion im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,4 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 31,82. Auf fundamentaler Basis ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

