Kursexplosion bei Kering!

Die Anleger-Stimmung bei Kering ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, sodass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" zu bewerten ist.

In Bezug auf die Dividende von 1,28 % ist Kering im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Kering überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,18, was bedeutet, dass Kering weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Kering-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,28 Prozent erzielt, was 20,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Sollten Kering Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...