Kursexplosion bei KKR!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Kkr & wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,41 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Kkr &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Kkr &-Aktie überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat Kkr & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hat Kkr & mit einer Überperformance von 25,26 Prozent eine starke Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass Kkr & überwiegend positive Bewertungen erhalten hat, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 67,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 81,92 USD eine potenzielle negative Entwicklung von -17,6 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Kkr &-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kkr & bei 22,58, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.