Kursexplosion bei Jiangsu Jiangnan Water!

Der Aktienkurs von Jiangsu Jiangnan Water hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,65 Prozent erzielt, was 19,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (-1,11 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Wasserversorgung" beträgt -1,11 Prozent, was bedeutet, dass Jiangsu Jiangnan Water derzeit 19,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Jiangsu Jiangnan Water in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt an, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs eine Abweichung von -21,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von nur -2,82 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Jiangsu Jiangnan Water von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Jiangsu Jiangnan Water kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Jiangsu Jiangnan Water jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jiangsu Jiangnan Water-Analyse.

Jiangsu Jiangnan Water: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...