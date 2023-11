Kursexplosion bei Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre!

Investoren: Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber liegt mittlerweile bei 2,04 CNH, während der Aktienkurs selbst 2,01 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,47 Prozent liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit 1,99 CNH, was einem Abstand von +1,01 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber mit einer Rendite von -1,2 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 4 Prozent auf. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -5,52 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber mit 4,32 Prozent deutlich darüber. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Somit wird sie als "Gut" bewertet. Der RSI25 liegt bei 37,93, was bedeutet, dass Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz dazu wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber daher in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.