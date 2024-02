Kursexplosion bei Jamf Holding!

Die Jamf-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von +10,34 Prozent verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Anstieg von +5,78 Prozent eine positive Entwicklung, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Jamf gesprochen wurde. An sechs Tagen überwog die positive Stimmung, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich keine signifikante positive oder negative Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von 53,67 zeigt, dass die Jamf-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 46, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jamf insgesamt 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotential von 39,03 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Jamf somit eine positive Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch auf Basis des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzung.