Kursexplosion bei Jamf Holding!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Jamf-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Jamf-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose, die von den Analysten abgegeben wurde, liegt bei 27,75 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 41,37 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 19,63 USD. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Jamf-Aktie in den letzten Monaten auf normalem Niveau lag. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Jamf-Aktie hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Jamf-Aktie derzeit 13,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls 9,06 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

