Kursexplosion bei Intelligent Monitoring!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Intelligent Monitoring gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Intelligent Monitoring in den letzten 7 Tagen überverkauft waren, mit einem RSI-Wert von 10, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intelligent Monitoring-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +83,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (+15,79 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.