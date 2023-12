Kursexplosion bei Innovative Industrial Properties!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Die Aktienanalyse der Innovative Industrial Properties Inc ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 76,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 100,26 USD liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +30,51 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (80,3 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie der Innovative Industrial Properties Inc ebenfalls positive Werte. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 7,6 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 18,9, was eine positive Einstufung auf Basis des Relative Strength-Indikators ergibt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Innovative Industrial Properties Inc in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Innovative Industrial Properties Inc insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 37,64 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Innovative Industrial Properties Inc eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und der Analysteneinschätzung.

