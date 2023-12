Kursexplosion bei Innofactor Oyj!

In den letzten beiden Wochen wurde Innofactor von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine insgesamt gute Anleger-Stimmung. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Innofactor-Aktie liegt bei 21, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine gute Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 29,09 eine Überverkauft-Situation, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht und die Rate der Stimmungsänderung zeigte positive Veränderungen, was insgesamt zu einer guten Einschätzung führt. In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Innofactor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,28 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der Software-Branche, der bei 160,2 liegt. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine gute Einschätzung für Innofactor basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und der fundamentalen Analyse.