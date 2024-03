Kursexplosion bei Impinj!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Impinj. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Impinj-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Impinj-Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Somit ist die Aktie aktuell mit einem "Gut" zu bewerten. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,67 USD festgelegt. Daraus ergibt sich ein Abwärtspotential von -26,43 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 124,59 USD. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Impinj daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der aktuelle Kurs der Impinj von 124,59 USD liegt mit +53,87 Prozent Entfernung vom GD200 (80,97 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung als "Gut"-Signal vor. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 101,29 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +23 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Impinj-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Impinj wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,26 Punkten, was darauf hinweist, dass Impinj überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Impinj weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Impinj-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.