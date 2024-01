Kursexplosion bei Immofinanz!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Immofinanz in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Immofinanz gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Immofinanz derzeit auf 17,75 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,4 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 19,79 EUR, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 10, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 17,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für den RSI.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Immofinanz in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben "Gut" Signale und keine "Schlecht" Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Immofinanz hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.