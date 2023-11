Kursexplosion bei Hydro One!

Die technische Analyse ist ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie. Dabei kann der gleitende Durchschnitt genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. In Bezug auf die Hydro One-Aktie beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 37,24 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 37,54 CAD auf ähnlichem Niveau, was einem Unterschied von +0,81 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt sich ein "Neutral"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier der letzte Schlusskurs (36,32 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,36 Prozent) liegt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Hydro One wurden in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Dies sowie die positiven Themen rund um das Unternehmen in den vergangenen Tagen führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hydro One im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von 6,18 Prozent mehr als 15 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,28 Prozent aufweist, liegt Hydro One mit 15,46 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Hydro One derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 auf. Das bedeutet, dass die Börse 21,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Hydro One zahlt. Dieser Wert liegt 34 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der momentan bei 32 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.