Kursexplosion bei Honda!

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Die Aktie von Honda Motor wird nicht nur anhand harter Faktoren, sondern auch anhand weicher Faktoren bewertet, wie beispielsweise der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität, gemessen anhand der Häufigkeit der Wortbeiträge, wenig Aktivität aufwies. Daher erhält Honda Motor in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Ebenso gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Honda Motor eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und nur zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Honda Motor von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Anhand der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Honda Motor derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1504,69 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1703,5 JPY um +13,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +10,46 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Honda Motor eine Dividendenrendite von 3,65 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,9 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als ein neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.