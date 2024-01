Kursexplosion bei Hillgrove Resources!

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hillgrove verläuft aktuell bei 0,06 AUD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 0,092 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +53,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,07 AUD erreicht, was einer Differenz von +31,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bei Hillgrove in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der stark verminderten Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hillgrove zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Hillgrove-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.