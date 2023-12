Kursexplosion bei Hanza AB!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hanza-Aktie beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und liegt bei 39,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Hanza also ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Hanza-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 80,26 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 85,3 SEK, was einem Unterschied von +6,28 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (78,04 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +9,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hanza-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen und Kommentare zu Hanza geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Hanza bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Im Gegensatz dazu war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hanza in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen negativen Trend. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Hanza führen insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.