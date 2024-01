Kursexplosion bei Haitong Securities!

Die Haitong Securities-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,88 HKD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,51 HKD, was einem Unterschied von +71,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,46 HKD, was einem Anstieg von +3,42 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte weist Haitong Securities ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 22 haben. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index der Aktie zeigt eine neutrale Empfehlung für den RSI7 von 50 und eine positive Einstufung für den RSI25 von 28,57. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.