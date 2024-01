Kursexplosion bei Guidewire Software!

Die Guidewire Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 85,16 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 104,89 USD lag, was einer Abweichung von +23,17 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 97,8 USD über dem letzten Schlusskurs (+7,25 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guidewire Software-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Guidewire Software-Aktie eine Rendite von 70,64 Prozent erzielt, was mehr als 61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,85 Prozent verzeichnet, liegt die Guidewire Software mit 59,79 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Entwicklung auf. Daher wird der Guidewire Software-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Guidewire Software-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längerfristige RSI25 liegt bei 40,3, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Guidewire Software-Aktie somit in diesem Punkt der Analyse ein "Schlecht"-Rating.