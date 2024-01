Kursexplosion bei Guangdong Macro!

Die technische Analyse der Guangdong Shunna Electric-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,2 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,6 CNH weicht somit um +9,52 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,44 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +3,6 Prozent ab. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Guangdong Shunna Electric-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Shunna Electric ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Guangdong Shunna Electric mit einer Rendite von 9,62 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 8 Prozent besser ab. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,72 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Guangdong Shunna Electric mit 7,9 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Guangdong Shunna Electric 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,13 Prozent nur knapp unter dem Mittelwert von 0,13. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.