Kursexplosion bei Gosun!

Das IT-Unternehmen Gosun weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent als neutral eingestuft wird. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage erhält die Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der Wert bei 37 liegt. Dieser Wert zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 50,56, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gosun im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 12,71 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -19,99 Prozent, wobei Gosun aktuell 14,13 Prozent über diesem Wert liegt und daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Gosun beträgt derzeit 0 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,79 % liegt und daher ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Gosun basierend auf fundamentaler Analyse, relativer Stärke, Branchenvergleich des Aktienkurses und Dividende.

