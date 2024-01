Kursexplosion bei General Dynamics!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics liegt derzeit bei 14,25, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung. Dies basiert auf der Auswertung des sozialen Medienverhaltens der Marktteilnehmer. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, weshalb General Dynamics in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 252 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt erhält General Dynamics daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analystenschätzungen.

Die Dividendenrendite von General Dynamics liegt derzeit bei 2,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Somit ergibt sich eine Differenz von -14,9 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.