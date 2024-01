Kursexplosion bei Fujifilm Holdings!

Weitere Suchergebnisse zu "Fujifilm Holdings":

Die technische Analyse zeigt, dass Fujifilm derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 8009,51 JPY, was einer Überperformance von +10,16 Prozent im Vergleich zum Kurs der Aktie (8823 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8552,6 JPY ergibt eine Abweichung von +3,16 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujifilm mit einem Wert von 14,68 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 41,63. Dies macht die Aktie unterbewertet und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat Fujifilm im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,45 Prozent erzielt, was 10,84 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Computer & Peripheriegeräte" von 21,98 Prozent übertrifft Fujifilm mit einem Wert von 7,48 Prozent die Konkurrenz. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Fujifilm in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefere und automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.