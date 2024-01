Kursexplosion bei Fuji Pharma!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Fuji Pharma liegt bei 8,96, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 25,24, was auch zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich Fuji Pharma über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität und wird deshalb als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1256,45 JPY. Der letzte Schlusskurs (1903 JPY) weicht somit um +51,46 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1520,04 JPY eine Abweichung von +25,19 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.