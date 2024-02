Kursexplosion bei Frosta!

Frosta übertrifft die Branche in Bezug auf Aktienkurs, technische Analyse und Fundamentaldaten

Der Aktienkurs von Frosta hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +9,67 Prozent darstellt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte Frosta mit einer Rendite von 9,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt punkten. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Frosta-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs auf, was zu dieser Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Frosta ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,39 auf, was 69 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel" liegt. Dies führt zu einer Bezeichnung als "günstig" und einer Bewertung mit "Gut" auf dieser Basis.

Jedoch schneidet die Dividendenpolitik von Frosta im Vergleich zur Branche schlechter ab. Mit einer Dividendenrendite von 2,57 % liegt der Ertrag 1,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Frosta in verschiedenen Bereichen die Branche übertrifft, jedoch in Bezug auf die Dividendenpolitik hinter dem Durchschnitt zurückbleibt.