Kursexplosion bei Freenet!

Die Analyse von Freenet zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste als überbewertet angesehen wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41,12, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,34 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs ein positives Bild von Freenet zeigt. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,67 EUR, während der Kurs der Aktie (24,94 EUR) um +5,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 25,1 EUR ergibt eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Freenet zeigt bei einem Niveau von 25,97 eine "Gute" Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auch hier als "Gut" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Freenet in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bleibt unauffällig. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Freenet auf fundamentaler und technischer Basis als "Gut" bewertet, während die Sentiment- und Buzz-Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führt.