Kursexplosion bei Filtronic!

Der Aktienkurs von Filtronic hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 138,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche durchschnittlich um -6,26 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Filtronic eine Outperformance von +144,4 Prozent in dieser Branche aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,41 Prozent, wobei Filtronic 144,55 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund seiner Überperformance in beiden Bereichen wird Filtronic in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Filtronic-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend gut abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 17,35 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 35,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +104,61 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 23,72 GBP unter dem letzten Schlusskurs (+49,66 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Filtronic-Aktie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für Filtronic ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde der Meinungsmarkt ebenfalls von positiven Themen rund um Filtronic dominiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Filtronic mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,56 Prozent in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Filtronic-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.