Kursexplosion bei Fatfish Internet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fatfish-Aktie zeigt auf, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI beträgt 30, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 25,58 liegt. Im Vergleich dazu ist die Fatfish-Aktie auf 25-Tage-Basis als überverkauft einzustufen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fatfish.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Fatfish-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs bei 0,033 AUD um +230 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,02 AUD entspricht einer Abweichung von +65 Prozent und klassifiziert die Aktie als "Gut".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Fatfish wird auch positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Sowohl die überwiegend positiven Kommentare als auch die positiven Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen aufgegriffen wurden, führen zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität für Fatfish langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch konnte eine positive Stimmungsänderung identifiziert werden, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.