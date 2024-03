Kursexplosion bei FNB!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

In den letzten vier Wochen wurde bei Fnb -Pa eine Verschlechterung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fnb -Pa daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Fnb -Pa im letzten Jahr eine Rendite von 11,05 Prozent erzielt, was jedoch 1,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 4,61 Prozent, und Fnb -Pa liegt aktuell 6,44 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie der Fnb -Pa verläuft aktuell bei 12,25 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 13,53 USD liegt und einen Abstand von +10,45 Prozent aufweist. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird als "Neutral"-Signal bewertet, da der GD50 derzeit bei 13,39 USD liegt, was einer Differenz von +1,05 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Fnb -Pa abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Fnb -Pa aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 15 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht und eine mögliche Steigerung um 10,86 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Fnb -Pa-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.