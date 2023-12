Kursexplosion bei Experian PK!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Experian wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Mehrheit der Kommentare und Bewertungen zu Experian positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Experian diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung standen, die zu einer neutralen Bewertung auf der Ebene der Handelssignale geführt haben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Experian mit 2,03 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,55 Prozent, wobei Experian mit 0,48 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Experian liegt bei einem Wert von 30, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 45,95) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Experian damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie von Experian neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Experian-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,7 und einen Wert für den RSI25 von 17,01, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.