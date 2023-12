Kursexplosion bei Exco!

Der Aktienkurs von Exco verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,53 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,62 Prozent, was bedeutet, dass Exco im Branchenvergleich eine Underperformance von -6,09 Prozent verzeichnete. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Exco um 6,46 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird für Exco ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird Exco derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 7,65 CAD, während der Aktienkurs bei 7,87 CAD um +2,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,37 CAD, was einer Abweichung von +6,78 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Zeitraum das Rating "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Stimmung zu Exco auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Exco in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Exco liegt bei 29,41, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit mit "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.