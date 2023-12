Kursexplosion bei Evgo!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Die Evgo-Aktie erhält laut langfristiger Einschätzung von Analysten insgesamt ein "Gut". Von insgesamt vier Bewertungen entfallen drei auf "Gut", eine auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Aktie auf 9,67 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 176,98 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Evgo-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf einem RSI-Wert von 23, während der 7-Tage-RSI bei 39,64 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Evgo.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über Evgo haben jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Anleger in den sozialen Medien bewerteten Evgo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Evgo-Aktie also eine positive Bewertung seitens der Analysten, basierend auf dem RSI sowie dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien.