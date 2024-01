Kursexplosion bei Endeavour!

Die Endeavour -Australia-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 5,73 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,5 AUD) um -4,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 5,06 AUD, was einer Abweichung von +8,7 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Endeavour -Australia liegt bei 22,92 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Endeavour -Australia haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, wodurch die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Endeavour -Australia eine insgesamt positive Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und eine neutrale Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.