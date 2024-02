Kursexplosion bei East Japan Railway Co.!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für East Japan Railway auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein aktueller Wert von 68,69 Punkten für den 7-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,21 an, dass das Wertpapier als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für East Japan Railway beträgt derzeit 8110,08 JPY, was einen klaren Aufwärtstrend von 9,76 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8902 JPY bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung von 5,94 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität im Netz als Anzeichen für eine starke Diskussionsintensität gewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für East Japan Railway in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um East Japan Railway beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".