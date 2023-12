Kursexplosion bei E.ON!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Eon Aktie erhält "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler und technischer Analyse

Die Eon Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 50,17 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 208,37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Eon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie lassen jedoch darauf schließen, dass das Interesse der Anleger an Eon abnimmt, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte die Eon Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,13 Prozent erzielen, was 37,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eon Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Eon Aktie sowohl auf Grundlage fundamentaler als auch technischer Analysen eine "Gut"-Bewertung.