Kursexplosion bei EFG!

Die Aktie der Efg hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 10,18 CHF verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 12,32 CHF, was einem Unterschied von +21,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,97 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs von +12,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Efg-Aktie also eine positive Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Efg eine Rendite von 4,08 % auf, was jedoch 1,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Efg-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Efg-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,64, was insgesamt 49 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie auch in der fundamentalen Analyse eine "Gut"-Einstufung.