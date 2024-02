Kursexplosion bei Dongfang Electric!

Die Dongfang Electric-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 8,68 HKD für den Schlusskurs gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,44 HKD (-2,76 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der aktuelle Schlusskurs (6,93 HKD) liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt (+21,79 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dongfang Electric also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Stimmungsrate, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Dongfang Electric bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von fundamentaler Seite gilt die Aktie von Dongfang Electric als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,25 insgesamt 84 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" (46,16). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Dongfang Electric-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Dongfang Electric also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.