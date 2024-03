Kursexplosion bei Diageo!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Diageo-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3106,62 GBP, während der Aktienkurs (3004 GBP) um -3,3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2859,1 GBP, was einer Abweichung von +5,07 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Stimmung für Diageo hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität und Interesse der Marktteilnehmer, wodurch Diageo eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Auswertung ergab 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, wodurch eine "Gut" Empfehlung für die Anleger-Stimmung ausgesprochen wird.

Betrachtet man die langfristige Meinung von Analysten, so wird die Diageo-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, mit 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Bewertung. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 3175 GBP angesiedelt, was einer Performance von 5,69 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Analysteneinschätzung das Rating "Gut".