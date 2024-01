Kursexplosion bei Deutsche Telekom!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom Aktie wird aktuell mit einem Kurs von 22,89 EUR gehandelt, was einem Abstand von +3,86 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie hingegen positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +10,42 Prozent liegt. Die charttechnische Einschätzung für die beiden Zeiträume fällt daher insgesamt als "Gut" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Deutsche Telekom mit einer Rendite von 19,65 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 24 Prozent erzielt. Dies ist deutlich höher als die mittlere Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 2,26 Prozent lag. Auch hier schneidet die Deutsche Telekom mit einer Rendite von 17,39 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Deutsche Telekom Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" für die Deutsche Telekom.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Deutsche Telekom mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,06 auf Basis der heutigen Notierungen um 45 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (34,54). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Perspektive zu einer Einschätzung von "Gut".

Deutsche Telekom kaufen, halten oder verkaufen?

