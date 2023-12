Kursexplosion bei Deutsche Euroshop!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Deutsche Euroshop wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage für die Deutsche Euroshop-Aktie bei 20,17 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 19,88 EUR führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,86 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analyse führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Euroshop-Aktie hat einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Deutsche Euroshop auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.