Kursexplosion bei Dentsply Sirona!

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Dentsply Sirona derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 36,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 35,63 USD liegt, was einer Abweichung von -2,6 Prozent entspricht. Bezogen auf die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 31,49 USD, was einer Abweichung von +13,15 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält sie daher die Bewertung "Gut".

Im letzten Jahr gab es 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für Dentsply Sirona, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten für Dentsply Sirona. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 41 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 35,63 USD könnte die Aktie somit um 15,07 Prozent steigen. Von Seiten der Analysten erhält die Dentsply Sirona-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dentsply Sirona ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 8 positive Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Dentsply Sirona mit einer Rendite von 12,34 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,62 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Dentsply Sirona mit 12,95 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.