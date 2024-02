Kursexplosion bei Datadog A!

Die Datadog-Aktie wurde von insgesamt 17 Analysten bewertet, von denen 13 das Wertpapier als "Gut", 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft haben. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 105,71 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie vom aktuellen Schlusskurs (131,84 USD) aus um -19,82 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten daher ein "Neutral"-Rating für Datadog.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ, wobei an vier Tagen positiv und an zehn Tagen negativ diskutiert wurde. In Bezug auf Datadog wurden auch verstärkt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Sentiments- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verbesserung in der Stimmungslage bei Datadog zu verzeichnen war, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Datadog-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 102,94 USD, während der Aktienkurs bei 131,84 USD liegt, was einer Abweichung von +28,07 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 123,72 USD um +6,56 Prozent über dem Aktienkurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.