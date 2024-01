Kursexplosion bei Datadog A!

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Im Fall von Datadog gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Datadog derzeit bei 94,51 USD, während der aktuelle Kurs bei 115,99 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +22,73 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 108,6 USD, was einer Distanz von +6,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, aber es gab verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral". Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 15-mal eine positive Einschätzung, 4-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für Datadog abgegeben. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -12,46 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 101,53 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral".