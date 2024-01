Kursexplosion bei Daimler Truck!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

Die technische Analyse zeigt, dass die Daimler Truck Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 31,32 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (34,01 EUR) um +8,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 30,68 EUR, was einer Abweichung von +10,85 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Daimler Truck in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Daimler Truck daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium, und insgesamt erhält Daimler Truck von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Daimler Truck Aktie einen Wert von 60,27, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 14, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Gut".