Kursexplosion bei DWS!

Der Aktienkurs von Dws & hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 22,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 6,07 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +16,64 Prozent für Dws & bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen überdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von 7,32 Prozent im letzten Jahr und einer Überperformance von 15,39 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance erhält Dws & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche, die ein KGV von 56 haben, ist dies einer Unterbewertung von 77 Prozent gleichzusetzen. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber Dws & wider. In den letzten Tagen überwiegt die positive Einstellung der Marktteilnehmer, mit insgesamt zehn positiven und nur zwei negativen Tagen, sowie mehreren bestätigten Handelssignalen in die "Gut"-Richtung. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auch in puncto Dividendenpolitik kann das Unternehmen überzeugen. Mit einer Dividendenrendite von 6,69 Prozent liegt Dws & über dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt kann Dws & somit in den verschiedenen Kategorien eine positive Performance vorweisen und erhält entsprechend Bewertungen von "Gut" für Fundamentaldaten, Anlegerstimmung und Dividendenpolitik.